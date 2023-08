Aktion på hashmark

Onsdag måtte politiet have jord under neglene på en landejendom på Langeland

I et års tid har Fyns Politi holdt godt øje med en landejendom lidt uden for Humble på Langeland.

Onsdag slog ordensmagten til med en ransagningskendelse fra retten og gik i marken for at få syn for sagen.

Her blev der høstet 39 cannabisplanter og beslaglagt ti kilo høstet hamp, skriver Fyns Amts Avis, som har talt med politikredsen.

43-årig sigtet

Under aktionen på hashmarken blev en 43-årig mand sigtet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer.

Den 43-årige erkender produktion og salg.

Han kan risikere op til to års fængsel.

