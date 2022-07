Aktionsstyrke slår til: Mistanke om fugleinfluenza

Onsdag har politiet og Fødevarestyrelsen slået til mod fire adresser i Løvel-området i Midtjylland.

Det skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Her lyder det, at aktionen sker på baggrund af mistanke om fugleinfluenza på de fire adresser, herunder mindst én gård.

- Jeg kan sige, at vi allerede har fundet flere fugle og æg, som nu skal undersøges for fugleinfluenza, siger politikommissær ved Midt- og Vestjyllands Politi, Andreas Bang Andersen, i den forbindelse.

Han uddyber, at man normalt får hurtigt svar på netop de prøver, som politiet nu er i besiddelse af.

Politikommissæren vil over for mediet ikke kommentere, hvilke adresser der drejer sig om. Han siger dog, at 'der er tale om en personkreds, som er særdeles godt kendt af politiet'.

Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen aflivede og kørte tusinder af kalkuner til destruktion på en farm ved Ruds-Vedby på Sydvestsjælland tidligere på sommeren. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

100.000 høns aflivet

Det er kun én uge siden, at 100.000 høns ved Stoholm i Midtjylland blev aflivet, fordi besætningen var blevet ramt af fugleinfluenza.

Alene i år var det således tredje gang, at myndighederne rykkede ud til en farm for at aflive fjerkræ.

Kort efter nytår blev 30.000 kalkuner aflivet på Lolland efter smitte, mens der i juni blev aflivet yderligere 60.000 kalkuner på en farm ved Ruds-Vedby på Sydvestsjælland.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Vi følger sagen.

