Alarm i lufthavn: Undersøger mistænkelig kuffert

Politi- og redningsfolk har sent onsdag eftermiddag været tilstede i Københavns Lufthavn grundet en mistænkelig kuffert

Hvis du befandt dig i Københavns Lufthavn onsdag eftermiddag, så du nok politi- og redningsfolk omkring terminal 2.

De var tilstede grundet en mistænkelig kuffert, bekræfter Københavns Politi over for Ekstra Bladet.

Det betød, at en del af terminal 2 var spærret af, mens kufferten blev undersøgt.

- Politi og ambulance er til stede. Det kan se voldsomt ud, men det er standardarbejde, sagde Trine Fisker, der er vicepolitiinspektør ved Københavns Politi.

- Jeg kan ikke give detaljer om, hvad der er foregået derude. Vi skal nok melde ud, når der sker noget nyt.

Rullemarie blev taget i brug, da kufferten skulle undersøges. Foto: Kenneth Meyer

Video og billeder derudfra viste, at bombeenheden og rullemarie var taget i brug. Dog skulle det vise sig, at der ikke var noget at komme efter.

- Vi har nu fået undersøgt kufferten. Det viste sig at være falsk alarm. Afspærringen fjernes, skriver Københavns Politi i et tweet.

Et øjenvidne delte desuden videomateriale med Ekstra Bladet, hvor man kan se en mand blive ført væk af politiet omkring Terminal 2 i Københavns Lufthavn.

Om det har en sammenhæng med sagen om kufferten, vil politiet ikke bekræfte over for Ekstra Bladet.

Her bliver en mand ført bort af politiet ved Terminal 2 i Københavns Lufthavn. Politiet vil ikke kommentere på, om der er en sammenhæng med undersøgelsen af den mistænkelige kuffert. Privatfoto.

