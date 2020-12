Alarm lød på mand med riffel: Politiet undskylder voldsom indsats

Beboer i Store Kongensgade udsat for kontant behandling af politiet, hvor man truede med at smadre dør

Det gik voldsomt for sig, da politiet onsdag kort før midnat trængte ind i en lejlighed på Store Kongensgade. Her frygtede politiet i første omgang, at man havde med en riffelbevæbnet mand at gøre.

Den reelle historie er dog noget mindre dramatisk, og derfor undskylder politiet nu overfor beboeren.

Beboeren, Christopher, beskriver episoden overfor Ekstra Bladet.

Han fortæller, hvordan han var gået i seng, da hans telefon omkring kl. 23.40 ringede med et for ham ukendt nummer.

Telefonen ringede

Første gang, den ringede, gad han ikke tage den. Heller ikke anden gang.

- Tredje gang tog jeg den og spurgte, hvem fanden er du, og hvorfor ringer du så sent, fortæller Christopher, der ikke ønsker sit efternavn i avisen.

- I telefonen var der en mand, der præsenterede sig med navn og at han var fra Københavns Politi. Han beordrede mig til at at komme ud på trappen med det samme. Ellers ville de sprænge døren.

- Min søn lå og sov på sit værelse.

- Jeg gik hen til døren og kiggede ud gennem dørspionen. Samtidig spurgte jeg, om der var nogen. Her svarede man råbene 'kom ud, kom ud. Ellers kommer vi ind. Vi slår døren ind', fortæller Christopher.

Politiet stod klar i opgangen

Han valgte derfor at åbne døren og gå ud på opgangen. Her blev han mødt af en gruppe politifolk der blandt andet var bevæbnet med automatvåben. På gulvet lå en rambuk, man bruger til at slå døre ind.

Christopher beskriver, hvordan han skulle dreje sig rundt med hænderne i vejret. Efterfølgende var der en betjent, der pressede ham op imod væggen med et skjold.

Nogenlunde samtidig trængte andre betjente ind i lejligheden, men Christopher fortalte dem, at min søn lå derinde og sov.

- Det tog de hensyn til, og samtidig må jeg sige, at politiet opførte sig pænt inde i lejligheden, som de kort gennemsøgte.

Duejæger forvekslet

Om baggrunden for det kontante aftenbesøg, forklarede politiet, at de kort forinden var blevet alarmeret af en kvinde, der bor på den anden side af gaden. Til politiet havde hun fortalt, at en mand havde stået ude på altanen og peget med et gevær.

Kvindens påstand var ikke grebet fuldstændigt ud af den blå luft.

Christopher fortæller, hvordan ejendommen har været plaget af et problem med en due, som man ikke kunne slippe af med. Og derfor havde bestyrelsen kontaktet en skadedyrsbekæmper.

Skadedyrsbekæmperen var onsdag aften ved 22-tide kommet forbi for at se, om han kunne løse problemet med duen. Da han ikke kunne fange den, havde han i stedet forsøgt at skyde den med et luftgevær.

Og det var det var dette, som kvinden på den anden side af gaden havde set.

Politiet bekræfter og beklager

hos Københavns Politi bekræfter ledende politiinspektør, Peter Dahl, hændelsen.

- Jeg kan bekræfte, at vi har været derude på det pågældende tidspunkt med et indtrængningshold. Anmeldelsen lød alvorlig. Og i disse tider og den verden, vi nu lever i, så reagerer vi massivt og med de værktøjer vi har til rådighed. Og så er det, at det her kan ske.

- Men det ændrer ikke ved, at hvis der er sket en fejl, så burde vi efterfølgende være kørt forbi med en æske chokolade og en beklagelse, fortæller Peter Dahl.

Det er dog ikke sket endnu. Christopher fortæller, at han endnu ikke har hørt fra politiet. Men at han selv har haft kontaktet dem, for at høre nærmere.

- Jeg har det ikke godt oven på den sag. Det har ramt mig, og jeg har været til krisepsykolog, fortæller han.

- Jeg var jo gået i seng. Og sæt nu, jeg derfor ikke havde taget telefonen. Hvad var der så sket, siger Christopher.