Albaner får fængselsstraf for smuglerkokain i hemmelige rum

To mænd var ved Københavns Byret tiltalt for at have leveret kokain i Belgien, hvorefter narkoen blev transporteret til Danmark i svenskregistrerede biler, der havde specialindrettede, skjulte rum.

39-årige Francesko Ahmetaj, som er albansk statsborger, er fredag blevet idømt syv et halvt års fængsel for at medvirke til indsmuglingen af 15 kilo kokain. Han ankede dommen på stedet.

Hans medtiltalte, en 23-årig belgisk statsborger, er blevet frifundet i sagen. Retten fandt, at der ikke var tilstrækkelige beviser på, at han medvirkede.

Politiet mener, at sagen er en del af den større sag, som politiet har døbt Operation Goldfinger.

Anklageren mente ikke, at de to havde gjort noget i Danmark eller havde kørt bilerne, men at de var bevidste om, at kokainen skulle til landet, da de leverede det.

Anklager Annika Jensen fortæller til Ritzau, at anklagemyndigheden vil overveje, om man vil anke dommen.

- Selvfølgelig er man ikke tilfreds med en frifindelse, og jeg er lidt overrasket over den straf, der er blevet udmålt, siger hun.

Annika Jensen mener, at dommen ligger langt fra de 12 til 14 års fængsel, hun procederede for under retssagen.

- Det er af hensyn til, at det er en tillægsstraf til en dom, han har fået i Holland, siger hun.

Francesko Ahmetaj er i forvejen dømt i Holland for en anden narkosag.

Smuglingen, han blev dømt for fredag, foregik i marts sidste år. Han blev måneden efter taget med 16 kilo kokain i Holland, som han senere blev idømt to et halvt års fængsel for.

Når retten udmåler en dom som en tillægsstraf, bliver dommen mildere, end den ellers ville have været.

Anklagemyndigheden har 14 dage til at beslutte om de vil anke rettens afgørelse.