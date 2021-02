Aleksej Navalnyj idømt årelang fængselsstraf

3,5 års fængsel.

Sådan lyder dommen til oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj, der er blevet afsagt tirsdag eftermiddag i Moskva.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass samt flere internationale medier.

Aleksej Navalnyj er blevet dømt for ikke at have opfyldt vilkårene fra en tidligere betinget dom.

Han og hans forsvarsadvokater har forklaret, at det ikke var muligt at melde sig hos politiet i Rusland, fordi han var indlagt på et hospital i Tyskland med en alvorlig forgiftning.

Det er ventet, at han vil anke dommen.

Forfølgelse

Aleksej Navalnyj hævder at være offer for en årelang forfølgelse.

- Det vigtigste i denne proces er at skræmme et stort antal mennesker. Det er sådan, det fungerer, sagde han ved tirsdagens retsmøde.

- De sætter én person bag tremmer for at skræmme millioner, forklarede Navalnyj fra det glasbur, han var blevet anbragt i.

Oppositionslederen blev anholdt 17. januar, da han vendte hjem fra Tyskland efter et længere sygeforløb som følge af en forgiftning.

Baggrunden er ifølge Navalnyj det had og den frygt, præsident Vladimir Putin føler for ham.

- Nogle ønskede ikke, at jeg tog et eneste skridt på mit lands territorium som en fri mand, siger oppositionslederen i retten.

- Vi ved hvem, og vi ved hvorfor. Hadet og frygten fra én mand, der lever i en bunker, og som jeg fornærmede ved at overleve, da han forsøgte at få mig slået ihjel, sagde Navalnyj.

Opdateres ...