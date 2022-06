Ali dræbt: Nu skal to venner udvises

To unge mænd forsøger at få Højesteret til at behandle udvisningsdom i sagen, som politiet døbte Snapchat-drabet

To kammerater på i dag 20 og 21 åndede sidste år op, da de slap for at blive udvist fra Danmark i forbindelse med et slagsmål, der kostede deres ven livet på en parkeringsplads i Gentofte nord for København.

Men nu har landsretten omgjort byrettens afgørelse, og de unge mænd skal udvises.

'Tiltalte udvises af Danmark hvermed et indrejseforbud gældende i seks år fra tiltaltes udrejse eller udsendelse', lyder Østre Landsrets kendelse.

- Vi er meget overraskede og søger Procesbevillingsnævnet om at få Højesterets vurdering, siger den 21-åriges forsvarsadvokat Henrik Stagetorn til Ekstra Bladet.

Louise Traberg Smidt, som er forsvarer for den 20-årige dømte, agter at gøre det samme, oplyser hun.

Ali Reda Hadi Hassan blev dræbt af knivstik. Foto: Kenneth Meyer

Først skal mændene dog i gang med at afsone en fængselsstraf på hver et års fængsel for medvirken til grov vold, som de blev dømt for den skæbnesvangre aprilnat forrige år.

Det var den nat, da deres 18-årige ven Ali Reda Hadi Hassan blev stukket ihjel af den dengang 15-årige Wilson Philip Valentin Rasmussen på en parkeringsplads i Gentofte nord for København.

Wilson Philip Rasmussen kom selv alvorligt til skade under masseslagsmålet, som kostede en 18-årig mand livet. Privatfoto

Han har siden fastholdt, at han handlede i nødværge, men blev ved Retten i Lyngby i februar 2021 fundet skyldig i manddrab og idømt otte års fængsel. Den afgørelse stadfæstede landsretten et år senere.

Wilson Philip Valentin Rasmussen fyldte forleden 18 år og har udskiftet sin afsoning på en sikret institution for yngre indsatte med et fængsel.

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, var Wilson Philip Rasmussens mor allerede i sønnens yngre år bekymret for hans udvikling og forsøgte at råbe myndighederne op.

De to rivaler, der inden længe bytter friheden ud med fængselsceller, har efter eget udsagn ingen tilknytning til de lande, de skal udvises til.

Den 21-årige er statsløs palæstinenser, mens den 20-årige er syrer. Det kom frem i byretten, hvor den ældste af de to fortalte, at han absolut intet har at vende tilbage til i Palæstina. Han har en mor og en søster i Esbjerg. Den 20-årige bor hos sine forældre i Gentofte. Hans bror har en sjælden sygdom, som kræver behandling på Rigshospitalet hver uge, hvorfor familien ifølge den domfældte søn ikke kan rejse med ham ud af Danmark.