Alle evakueret: Bombetrussel mod daginstitution

Alle børn er evakueret i en integreret institution på Bodøvej i Aarhus N. En integreret institution betyder, at der både er børnehave- og vuggestuebørn under samme tag.

Det sker efter en bombetrussel, skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Politiet oplyser, at de har afspærret området og undersøger stedet med bombehunde.

Alle i sikkerhed

Klokken 13.39 oplyser pressemedarbejder ved Østjyllands Politi Jakob Christensen til Ekstra Bladet, at man fortsat arbejder på stedet.

- Vi efterforsker naturligvis på livet løs, men vi kan ikke sige så meget om baggrunden for bombetruslen i øjeblikket.

Han fortæller også, at de fleste børn på nuværende tidspunkt er afhentet af deres forældre. Børnene venter i et hus ikke langt fra institutionen, og Aarhus Kommune hjælper med at få fat i børnenes forældre.

Ekstra Bladet følger sagen...

