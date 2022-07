Alle sårede efter skyderi i Field's er nu uden for livsfare

Alle fire personer, der søndag blev alvorligt såret i forbindelse med skyderi i Field's, er nu uden for livsfare.

Det oplyser Region Hovedstaden til TV 2 tirsdag eftermiddag. Her understreges det dog samtidig, at der er tale om et øjebliksbillede. Det betyder, at de ramtes tilstand kan forværres.

Tre af de sårede blev mandag meldt i stabil tilstand, mens den fjerde befandt sig i kritisk tilstand - det der ofte også kaldes livsfare. Med tirsdagens melding er der altså ikke flere ofre for skyderiet i livsfare.

Københavns Politi har oplyst, at de hårdt sårede er to danske kvindelige statsborgere på henholdsvis 19 og 40 år, en mandlig svensk statsborger på 50 år samt en 16-årig kvindelig svensk statsborger.

Tre personer mistede livet, da en mand sent søndag eftermiddag begyndte at skyde rundt i storcentret.

Billeder og videoer fra episoden viser kaotiske scener, hvor mennesker flygter ud af centret eller forsøger at gemme sig i butikker og på toiletter.

Politiet fik de første anmeldelser om skyderiet omkring klokken 17.30 og rykkede massivt ud til storcentret, der ligger på den vestlige del af Amager.

Klokken 17.48 blev en 22-årig mand anholdt ved en parkeringsplads uden for Field's. Han blev dagen efter fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret.

Her valgte en dommer at varetægtsfængsle ham på en lukket retspsykiatrisk afdeling i 24 dage.

