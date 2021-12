Alle spor ender blindt

Politiet har haft kontakt til udlandet i sagen om den otteårige danske pige Malua, der nu har været forsvundet i 23 døgn efter et samvær med sin far

Politiet har efter 23 døgn stadig ingen formodning om, hvor otteårige Malua befinder sig. Hun forsvandt efter et samvær med sin 32-årige far, Mathias Brodka.

Aftalen var ellers, at datteren skulle afleveres tilbage til moderen efter samværet, men dette skete aldrig. Faderen er siden blevet sigtet for bortførelse ved at have unddraget moderen forældremyndigheden og varetægtsfænglset in absentia.

Kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard oplyser nu, at man i efterforskningen har haft kontakt til udlandet.

Mathias Brodka er internationalt efterlyst via Interpol, såfremt han og Malua skulle være rejst ud af Danmark.

- Vi ved endnu ikke, om de befinder sig inden for eller uden for landets grænser, men vi har haft kontakt til udlandet, siger Martin Bjerregaard til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Politiet har offentliggjort overågningsbilleder af Mathias og Malua den dag, de sidst blev set. Politifoto

Kontakten er sket på baggrund af et tip, men Martin Bjerregaard ønsker ikke at fortælle, hvem de har kontaktet, eller hvilket land der er tale om.

Politiet havde før jul modtaget omkring 25 henvendelser fra borgere i hele landet, der mente at have set den efterlyste pige og far. Men indtil videre er de alle endt i en blindgyde, oplyser Martin Bjerregaard.

- Det er en mulighed, at Mathias og Malua får hjælp af nogen, men vi ved ikke, om det er tilfældet, siger Martin Bjerregaard

Artiklen fortsætter under billedet ...

faderen Mathias er 197 cm høj og beskrives som robust af bygning. Politifoto

Smidt ud af konspirationsparti

Martin Bjerregaard vil endnu ikke lægge sig fast på et motiv for bortførelsen, men fortæller, at de har haft kigget på Mathias Brodka som person. Den 32-årige far er tidligere stået frem som konspirationsteoretiker og medlem af det politiske parti JFK21 i flere forskellige medier, herunder Berlingske og Zetland.

Ifølge bestyrelsesmedlem i JFK21 Kristian Larsen blev Mathias Brodka ekskluderet af partiet i 2019 på grund af politiske holdninger, som var i strid med partiet.