Almasa er væk: Optrapper jagt på forsvundet kvinde

Politiet intensiverer nu eftersøgningen af Almasa Hajiric, som natten til juledag forlod nære familiemedlemmer i Vissenbjerg på Fyn. Hun har ikke siden givet livstegn fra sig.

- Vi tilkalder flere politifolk og førere med hunde og intensiverer på den måde eftersøgningen, sagde Peter Vestergaard, vagtchef i Fyns Politi til Ekstra Bladet her til morgen.

Han lægger ikke skjul på, at det vækker bekymring, at kvindens opholdssted har været ukendt i flere døgn. Det gør det ikke mindst set i lyset af, at der har været nattefrost i nærområdet på Fyn igen natten til lørdag.

Den 60-årige kvinde af bosnisk oprindelse og med mange års ophold i Danmark bag sig, skulle overnatte hos sin søn på Østervang i den lille fynske by.

Hun var trist til mode

Men mellem midnat og klokken 8.30 forlod hun sønnens adresse.

Det er uklart, om hun i sin videre færd har benyttet sig af offentlige transportmidler, men politiet har 'med jævne mellemrum' tjekket, om hun skulle have været hjemme i sin egen bolig i Dalum ved Odense. Det har hun tilsyneladende ikke

- Vi håber, at nogen har set den forsvundne kvinde, og at offentligheden kan hjælpe os, så vi kan sikre os, at hun er i god behold, siger Peter Vestergaard.

Politiets vagtchef oplyser, at Almasa Hajiric ikke over for sine nærmeste har givet udtryk for, at hun med hans ord havde 'livslede' og eventuelt kunne finde på at tage sit eget liv.

- Men vi ved, at hun var trist til mode, siger Peter Vestergaard.

Rødt hår og brun jakke

Politiet hører meget gerne fra borgere, som har set Almasa Hajiric.

Den forsvundne kvinde beskrives som østeuropæisk af udseende. Hun er 175 centimeter høj og almindelig af bygning.

Kvinden har rødt mellemlangt hår og var iført nederdel og gulbrun jakke.

Har du oplysninger om sagen, kan du kontakte politiet på 114.

Kvinde forsvundet julenat