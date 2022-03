Altødelæggende oversvømmelser har kurs mod millionby

I disse timer forbereder indbyggerne i Sydney sig på at blive ramt af massive oversvømmelser.

I delstaten Queensland nord for millionbyen har man de seneste tre dage fået 80 procent af den årlige nedbør, hvilket ifølge delstatsminister Annastacia Palaszczuk kun sker 'én gang hvert 1000. år'.

Ifølge premierminister Scott Morrison er der tale om hidtil usete oversvømmelser, skriver Sidney Morning Herald.

I den australske by Lismore når vandmasserne nogle steder op til hustagene. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Kurs mod Sydney

Tirsdag rykker det voldsomme vejr sydpå. Flere af Sydneys forstæder kan få op til 150 millimeter regn på bare seks timer, oplyser den nationale vejrtjeneste.

Sidneys gennemsnitlige nedbør for marts ligger til sammenligning på 138 millimeter.

- Der vil komme virkelig, virkelig kraftig regn, som vil føre til oversvømmelser, der kan være potentielt livstruende - det er ikke til at spøge med, advarer seniormeteorolog ved Bureau of Meteorology Neil Bennett til Sidney Morning Herald.

Premierminister Scott Morrison advarer ligeledes befolkningen i delstaten New South Wales, hvor Sydney ligger.

- Vi har ikke set det værste endnu, siger han.

40.000 mennesker har allerede fået ordre på at evakuere i delstaterne Queensland og New South Wales.

Efter flere år med tørke og skovbrande har Australien oplevet en ekstraordinært våd sommer. Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

Overnatter på tage

I byen Lismore i det nordlige New South Wales er hundredvis af mennesker blevet fanget i deres hjem.

Byen har oplevet de værste oversvømmelser nogensinde de seneste dage, og flere mennesker har natten til tirsdag måttet overnatte på deres tage for at undgå vandmasserne.

Borgmester i Lismore Steve Krieg siger til den lokale tv-station, Channel Seven, at ni personer er savnet i byen, mens 400 redningsaktioner stadig venter på at blive udført.

I alt er ni mennesker blevet bekræftet døde i Australien, siden det kraftige regnvejr begyndte i slutningen af sidste uge med oversvømmelser, der har forvandlet veje og stier til floder i flere byer på østkysten.