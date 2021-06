Alvorlig færdselsulykke: To kørt sammen

Politiet opfordrer til, at bilister finder en alternativ rute

Torsdag aften har der været et alvorlig færdselsulykke på Skodsborgvej i Skodsborg.

Det skriver Nordsjællands Politi på Twitter.

Her lyder det, at to biler er kørt sammen. I hver af bilerne sad en mand. En af mændene er kommet til alvorligt til skade.

I samme ombæring opfordrer politiet til, at bilister finder en alternativ rute.

Teknikere og bilinspektør vil være på stedet for at at fastlægge forløbet de næste par timer.

De pårørende er underrettet.

