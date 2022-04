Der er sket en alvorlig færdselsulykke mellem to biler på Krogholmvej i Stenløse.

Det oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

På grund af alvorlig tilskadekomst bringes den ene part til hospitalet med helikopter.

Derudover oplyser politikredsen, at i alt tre personer er kørt på hospitalet.

Krogholmvej er fortsat spærret, og teknikere arbejder på stedet.

Nordsjællands Politi skriver, at der vil være spærret for trafik minimum to timer endnu.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Nordsjællands Politi.

