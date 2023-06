Alvorlig sag: Mystisk wire fundet i skov

Torsdag eftermiddag var en 50-årig kvinde fra Kokkedal på tur i et skovområde ved Byens Hus.

Her gjorde hun sig pludselig noget af et fund, oplyser Nordsjællands Politi i døgnrapporten.

Der var nemlig spændt en stålwire henover skovstien.

'Wiren sad cirka 40 cm over stien og var camoufleret af noget gennemsigtigt plastik,' oplyser politiet.

Efterforskes

Inden kvinden slog alarm, satte hun farvet bånd på wiren, så den var til at se.

'Wiren kunne have forårsaget stor skade på forbipasserende borgere og Nordsjællands Politi ser særdeles alvorligt på sagen,' skriver politiet.

Det er før set, at lignende påfund har ført til alvorlige skader.

Politiet efterforsker sagen.

Har du oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på telefon 114.

Meldte sig selv

I 2019 fandt man en spændt stålwire tværs over gågaden i Silkeborg.

Her havde fire unge fra lokalområdet meldt sig selv til politiet.

- De kan ikke umiddelbart forklare, hvorfor de gjorde det. De har sagt, at de troede, at wiren var faldet ned, da de forlod stedet, fortalte politikommissær Bent Riber Nielsen fra politiet i Silkeborg dengang til Midtjyllands Avis.

De unge blev sigtet for 'grov kådhed eller på lignende hensynsløs møde' at have voldt nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.

