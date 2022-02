Alvorlig togulykke i Tyskland: Mindst en død

To tog er mandag kollideret tæt ved den tyske storby München. Mindst en person er dræbt i ulykken, og fleres meldes kvæstet

Mindst en person har mistet livet, efter to tog mandag er kollideret i Tyskland.

Omkring 14 personer meldes kvæstet i ulykken, som er sket tæt ved storbyen München.

Det skriver det tyske medie Bild.

Ulykken skulle være sket omkring klokken 16.40 mandag eftermiddag. Ifølge Bild er både vicepræsidenten for det tyske forbundspoliti og den bayerske transportminister på vej til ulykkesstedet.

Politiet i München skriver på Twitter, at det er to S-tog, som er kollideret. De oplyser, at redningspersonale er talstærkt til stede ved ulykkesstedet.

