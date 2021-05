Alvorlig trafikulykke: En person død

En 85-årig mand er lørdag aften afgået ved døden efter en trafikulykke l Fjordvej i Gedsted i Nordjylland.

Det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

'De pårørende til parterne i uheldet er nu underrettet. Vi må desværre meddele, at en 85-årig mand fra Vesthimmerland er afgået ved døden som følge af uheldet. De andre 3 personer involveret i uheldet er indbragt til skadestuerne i Aalborg og Viborg for deres tilskadekomst,' skriver de og tilføjer, at årsagen til uheldet fortsat er ukendt.

Massivt til stede

To redningshelikoptere og fire ambulancer blev tidligere lørdag aften sendt afsted til den alvorlige ulykke.

- Vi modtager en anmeldelse klokken 17.39 om en trafikulykke, hvor to biler er stødt frontalt sammen og der er nogen, der sidder fastklemt, sagde vagtchef i Nordjyllands Politi Karsten Højrup Kristensen til Ekstra Bladet.

Klokken 19.20 skrev Nordjyllands Beredskab på Twitter, at mandskabet har forladt stedet, og kort efter skrev Nordjyllands Politi på samme medie, at et spor var farbart. Politiet er på stedet og trafikregulerer.

Desuden skrev de, at en bilinspektør var på ulykkesstedet for at undersøge omstændighederne ved ulykken.

Ekstra Bladet følger situationen ...