Alvorlig trafikulykke: Fodgænger død

Opdatering: Politiet oplyser på Twitter, at en 85-årig kvindelig fodgænger er afgået ved døden.

De pårørende er underrettet.

Politiet er færdige med undersøgelserne på stedet. Der er igen åbent for trafikken.

Politiet og redninger arbejder lige nu ved et busstoppested på Ravnsnæsvej ved Birkerød efter en anmeldelse om en påkørsel.

Det skriver TV 2 Lorry.

- Vi er til stede ved et færdselsuheld og ved at undersøge, hvad der er sket, og hvordan det hænger sammen, siger vagtchef ved Nordsjællands Politi Jakob Tofte til mediet.

Politiet arbejder på stedet nogle timer endnu. Foto: Allan Andersen

Han oplyser videre, at der umiddelbart er sket en påkørsel mellem en 84-årig mandlig bilist og en fodgænger. Der er ingen tegn på, at bilisten har været påvirket under kørslen.

De involveredes tilstand er endnu ukendt.

Som følge af redningsarbejdet er vejen spærret.