Alvorlig trafikulykke: Kvinde død

Et alvorligt færdelsuheld på Rødbyvej ved Maribo ledte tirsdag til, at en kvinde afgik ved døden. Kvinden kørte i en tuk-tuk, som er et trehjulet motorkøretøj, og kolliderede i et venstresving med en bilist.

Det oplyser Nicolai Lynge, der er vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, til Ekstra Bladet.

Han fortæller ligeledes, at kvindens familie er underrettet om dødsfaldet.

Bilisten blev efter ulykken hentet i helikopter, og politiet er på nuværende tidspunkt ikke bekendt med vedkommendes tilstand.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi modtog meldingen om færdselsulykken klokken 11.18, og kvinden blev fragtet med ambulance mod Nykøbing Sygehus, men afgik kort tid efter ved døden.

