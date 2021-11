Alvorlig trafikulykke: Lastbil påkørte cyklist

En person er blevet alvorligt kvæstet i en højresvingsulykke i Odense, men er uden for livsfare

En alvorlig trafikulykke fandt sted mandag formiddag ved krydset Munkerisvej og Blangstedgårdsvej i Odense, hvor en lastbil kørte ind i en cyklist i et højresving.

Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi Milan Holck Nielsen til Ekstra Bladet.

- En lastbil kørte i forbindelse med et højresving ind i en cyklist, og chaufføren kørte begge personens ben over, fortæller vagtchefen.

Vagtchefen fortæller, at personen er uden for livsfare, men at ulykken er alvorlig.

- Vi er hurtigt fremme på ulykkesstedet, og personen er blevet kørt til Odense Universitetshospital for videre behandling, siger Milan Holck Nielsen.

Umiddelbart tyder det ikke på, at lastbilchaufføren var påvirket. Politiet har for nuværende ikke yderligere, men er fortsat i gang med at lave undersøgelser af ulykkesstedet.

- Vi tager de normale efterforskningsskridt, siger Milan Holck Nielsen.

Politiet fik anmeldelsen via 112 klokken 11.51.