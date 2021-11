Alvorlig trafikulykke: Mand kørte ind i et hus

En alvorlig trafikulykke fandt mandag aften sted i Stubbekøbing på det nordlige Falster.

Det fortæller Joy Hansel, der er vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters politi.

- Vi fik anmeldelsen klokken 22.26 via 112 om et færdselsuheld, om en bil der var kørt ind i et hus. Han er kommet alvorligt til skade og er blevet fløjet til Rigshospitalet, fortæller vagtchefen.

Hvordan ulykken er fundet sted, kan vagtchefen ikke komme nærmere ind på for nuværende.

- De nærmere omstændigheder vil jeg ikke udtale mig om nu, da vi fortsat arbejder derude.

- Der er noget med en lastbil, men hvordan det forholder sig med parterne, kan jeg ikke uddybe, siger Joy Hanzel.

De pårørende er ved at blive underrettet.