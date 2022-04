Alvorlig ulykke: En person er død

Fredag eftermiddag kørte en taxachauffør og motorcyklist ind i hinanden i et kryds ved motorvejen Sydbuen og Magleparken i Ballerup.

- Det ser ud, som om motorcyklisten er kommet alvorligt til skade, sagde vagtchef Torben Wittendorff fra Københavns Vestegns Politi til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladets mand i marken kunne senere fortælle, at en ambulance var kørt fra stedet med politi-eskorte, men at der stadig var to ambulancer.

Cirka en time efter ulykken kunne politiet oplyse, at motorcyklisten er afgået ved døden. De pårørende er endnu ikke underrettet.

Den voldsomme ulykke betød, at området omkring motorvejen Sydbuen og Magleparken i Ballerup var spærret af. Derfor var det ikke muligt at bruge tilkørsel 2 Ballerup Syd på Motorring 4.

Omkring klokken 17.20 lyder meldingen, at der er ryddet op efter ulykken, og at det igen er muligt at benytte tilkørslen til Sydbuen.

Alarmcentralen fik anmeldelsen klokken 15.50.

En motorcyklist er kommet alvorligt til skade i Ballerup. Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladet følger sagen ...