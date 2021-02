Alvorlig ulykke: Hovedvej helt spærret

Oddesundvej er helt spærret syd for Thisted, hvor der er sket en alvorlig trafikulykke

Hovedvejen Oddesundvej syd for Thisted er helt spærret efter en alvorlig trafikulykke.

- Det eneste, jeg kan bekræfte her og nu, det er, at det er et alvorligt færdselsuheld.

- Det er en scooter og et andet køretøj, der er kørt sammen lige syd for Thisted, siger vagtchef Simon Skelkjær hos Midt- og Vestjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Derfor er vejen blevet spærret af, mens politiet arbejder på stedet. Ulykken er sket på Oddesundvej lige ud for Næstrupvej syd for Thisted.

- Bilinspektøren er på vej derned, og man skal finde alternative ruter, hvis man skal køre i området. Vejen er helt spærret, siger vagtchefen.

Opdateres ...