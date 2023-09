Alvorlig ulykke: Kørte frontalt ind i gravemaskine

En ældre mand er lørdag formiddag kommet slemt til skade og kørt på sygehuset efter et frontalt sammenstød med en gravemaskine ved Vordingborg

Lørdag formiddag kom en 73-årig mand alvorligt til skade efter en soloulykke nær Vordingborg, hvor han kørte frontalt ind i en gravemaskine i forbindelse med vejarbejde på Mønsvej.

Det oplyser vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Morten Kronbo til Ekstra Bladet.

- Der er en bil, der ved noget vejarbejde på Mønsvej ved Vordingborg er kørt ind i vejafmærkningen, en midlertidig lyskurv, og så frontalt ind i en gravemaskine, der stod ved vejarbejdet.

- Manden, der sad i personbilen, var alene, og han er kommet alvorligt til skade og er kørt på sygehuset, siger vagtchefen.

Det er endnu usikkert, hvor hurtigt manden kørte, da det gik galt. En bilinspektør har været i gang med at undersøge stedet for at kortlægge, hvordan ulykken skete.

Vagtchefen oplyser, at den tilskadekomne er en 73-årig mand fra Næstved-egnen.

Mønsvej var spærret efter ulykken i formiddags, men er nu igen åben for trafik.