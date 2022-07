Alvorlig ulykke: Lægehelikopter på stedet

To personbiler er kørt frontalt sammen i høj fart i Nordjylland. Lægehelikopter, frigørelseskøretøjer, ambulancer og politi arbejder på stedet

BRØNDERSLEV (Ekstra Bladet): To personbiler er fredag eftermiddag kørt frontalt sammen med høj hastighed på Aalborgvej mellem Brønderslev og Tylstrup.

Der er en eller flere alvorligt tilskadekommende, og en lægehelikopter er ankommet til stedet. Det samme er to frigørelseskøretøjer, tre ambulancer, flere patruljevogne samt en indsatsledervogn fra Nordjyllands Politi.

- Landevejen er totalt spærret. Det ligner en meget alvorlig ulykke, og trafikken er fuldstændig gået i stå, fortæller Ekstra Bladets mand på stedet.

Frigørelseskøretøjer, ambulancer, politi og en redningshelikopter er tilkaldt til ulykkesstedet, hvor to personbiler er kørt frontalt ind i hinanden fredag eftermiddag. Foto: René Schütze

Det voldsomme frontalsammenstød er sket tæt på t-krydset, hvor Fyrrevej er koblet på Aalborgvej. Det er omtrent to kilometer syd for Brønderslev by.

Alarmcentralen blev kontaktet af medtrafikanter klokken 15.09.

Umiddelbart efter blev der rekvireret et større redningsmandskab til stedet.

Herunder altså tilkaldelse af lægehelikopteren, som fredag midt på eftermiddagen står klar midt på Fyrrevej, mens redningsmandskab fortsat arbejder med frigørelsesudstyr for at få tilskadekommende ud af køretøjerne.

Ekstra Bladet følger sagen ...