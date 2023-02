Alvorlig ulykke med fodgænger i København

En 49-årig mand er kommet svært til skade, efter at han blev ramt af en bil i København kort før midnat mellem fredag og lørdag.

Ulykken med fodgængeren skete på Borups Allé, oplyser Københavns Politi på Twitter.

Føreren af bilen var ikke påvirket af hverken narkotika eller alkohol, og der er ikke tegn på, at kørslen var hasarderet.

Påkørslen skete nær krydset Borups Allé og Mågevej.

Hos politiet oplyser vagtchefen, at de præcise omstændigheder endnu ikke er endelig fastlagt. En af politiets teorier er, at fodgængeren kan have overset et rødt lys.