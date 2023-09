Alvorlig ulykke: Motorcyklist kvæstet

Sydøstjyllands Politi var fredag eftermiddag til stede på Ammitsbølvej, hvor der i retning mod Vejle var sket en alvorlig ulykke.

Det skriver JydskeVestkysten.

Til Ekstra Bladet fortæller Jesper Brian Jensen, der er vagtchef i politikredsen, at en 54-årig mandlig motorcyklist er kommet slemt til skade i ulykken.

- En fører af en bil overser, at der kommer en modkørende motorcyklist, og hun foretager et venstresving ind foran den her motorcykel. Han kører ind i bilen og ryger af motorcyklen, forklarer han.

- Han kommer slemt til skade. Vi kender endnu ikke hans tilstand, han er på operationsbordet, men han har i hvert fald nogle alvorlige skader, oplyser vagtchefen videre.

De pårørende er underrettet. Føreren af bilen, en 50-årig kvinde, var umiddelbart uskadt efter ulykken.

- Vi har sendt en bilinspektør derud for at undersøge uheldsstedet, oplyser Jesper Brian Jensen.

I den forbindelse var vejen spærret, men den er fredag aften genåbnet.

Der blev slået alarm til politiet klokken 15.30.