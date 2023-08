Alvorlig ulykke: Person i kritisk tilstand

En lastbil og en personbil er kørt sammen onsdag morgen. To personer er kommet til skade i personbilen, hvoraf den ene er i kritisk tilstand. Der bliver udøvet førstehjælp på stedet, mens der ligeledes gøres plads til en lægehelikopter

Politiet er onsdag formiddag til stede ved en alvorlig ulykke på Thyborønvej ved Harboøre Tange.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på det sociale medie X.

Til Ekstra Bladet uddyber Andreas Bang Andersen, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Polit, hvad der er sket.

- Vi fik anmeldelsen klokken 8.42 via 112, der lød på et uheld mellem en personbil og en lastbil. Vi er kommet frem med politipatrulje på stedet.

- Det, vi kommer frem til, er, at der i personbilen befinder sig to personer. Den ene er kritisk tilskadekommen. Den anden er lettere tilskadekommen. Føreren af lastbilen er chokeret, men er ellers OK, siger Andreas Bang Andersen.

Vagtchefen oplyser, at der i skrivende stund bliver udøvet førstehjælp på stedet, hvorfor ordensmagten opfordrer til at gøre plads til rednings- og politiarbejde.

- Vi er i gang med gøre plads til redningsberedskab. Der er tilkaldt en helikopter, der skal flyve af sted med den mest tilskadekomne, siger vagtchefen.

Derudover vil vejen, hvor ulykken fandt sted, være spærret i flere timer.