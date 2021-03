Alvorlig ulykke: Person i livsfare

Tre personer er fredag omkring middag kommet til skade i en alvorlig ulykke ved Holstebro.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Ulykken er sket på Vembvej vest for byen, hvor to køretøjer er kørt sammen.

En af de tilskadekomne er i kritisk tilstand, mens en anden er fastklemt, oplyser politiet.

Politiet skriver, at de stadig er til stede, og at en bilinspektør er tilkaldt for at undersøge de nærmere omstændigheder bag ulykken.

Vejen er helt spærret, så trafikanter er henvist til fra øst at køre ad Vilhelmsborgvej og trafikanter fra vest skal køre ad Naurvej fra Vemvej, oplyser politiet.

Ekstra Bladet følger sagen ...