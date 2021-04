Alvorlig ulykke stopper togtrafik

Der kører ingen tog mellem Tønder og Niebüll onsdag, efter en alvorlig togulykke i Süderlügum, der ligger lidt syd for den dansk-tyske grænse. Der er indsat togbusser.

Det skriver JydskeVestkysten.

Ulykken skete 22.20 tirsdag aften. Ulykken skete, da et arbejdslokomotiv skulle kobles til et togstamme, der bestod af syv godsvogne. Det førte ifølge tysk politi til et stort sammenstød, hvor en 12 tons tung godsvogn væltede ind over lokomotivet.

Lokomotivføreren blev hårdt kvæstet i ulykken og måtte befries af brandfolk.

Oprydningsarbejdet er stadig i gang onsdag formiddag, og derfor er der indsat togbusser på strækningen mellem Tønder og Niebüll.

Hvordan ulykken kunne ske, skal nu undersøges nærmere.