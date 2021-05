Alvorlig ulykke: To kørt på sygehus

En lastbil og en personbil er mandag eftermiddag involveret i en alvorlig ulykke ved krydset mellem Ribevej og Østergade i Vojens.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Der er to personer, der umiddelbart begge sad i personbilen, der er blevet kørt på hospitalet i ambulance. Den ene til Odense og den anden til Aabenraa, siger vagtchef Ivan Gohr Jensen til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at politiet modtog anmeldelsen om ulykken klokken 15.18. Vejen blev efterfølgende spærret i længere tid, blandt andet for at ulykkesstedet kunne blive undersøgt af en bilinspektør.

Kort efter 17.30 oplyser politiet imidlertid, at afspærringen nu er ophævet, og at det igen er muligt at køre forbi stedet.

- De nærmere omstændigheder bag ulykken kender vi ikke på nuværende tidspunkt, lyder det fra vagtchefen.

Politiet oplyser, at de senere vil oplyse om omstændighederne bag ulykken.

Vagtchefen har på nuværende tidspunkt ikke oplysninger om de involveredes tilstand.

Ekstra Bladet følger sagen ...