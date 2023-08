Alvorlig ulykke: To tilskadekomne

En færdselsulykke har fundet sted på Holbækvej mellem en varebil og lastbil. To er kommet til skade

Politiet er onsdag eftermiddag rykket ud til en færdselsulykke på Holbækvej mellem Svebølle og Kalundborg.

Det oplyser Lasse Jensen, vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, til Ekstra Bladet.

- Det er et alvorligt færdselsuheld, hvor en lastbil og en anden bil er involveret. Lige nu har vi meldinger om flere tilskadekomne, siger vagtchefen.

På det sociale medie X præciserer politiet, at der er tale om en lastbil og en varebil, og at to personer er kommet til skade.

Helikopter på stedet

Vagtchefen kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse mere om de to personers tilstand.

- Vi er først lige kommet derud, men ud fra vores meldinger kan vi sige, vi kommer til at arbejde derude i et stykke tid, lyder det.

Udover ordensmagten er en helikopter på stedet samt flere ambulancer. Vejen er desuden spærret i begge retninger, og det vil den være det i længere tid. Det skyldes blandt andet, at en anhænger til en lastbil spærrer vejen.

Borgere opfordres til at gøre plads til udrykningskøretøjer. Bilister bedes samtidig om at søge alternative veje.

Ifølge trafikinfo.dk forventes vejen genåbnet tidligst klokken 18.

Politiet fik anmeldelsen klokken 15.13.

Opdateres ...