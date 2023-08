Alvorlig ulykke

Tirsdag middag er Syd- og Sønderjyllands Politi til stede ved en rundkørsel ved Hellevad-Bovvej og Ringvej i Bolderslev, hvor der er sket en alvorlig soloulykke.

Det oplyser Sune Loklindt, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

- En varebil forsøger at køre tværs over rundkørslen. Jeg tror, de overser rundkørslen, og så vælter varebilen rundt et par gange, forklarer vagtchefen.

- Føreren er umiddelbart uskadt, men teknisk fastklemt. Passageren er fastklemt og i kritisk tilstand, fortæller han.

Begge parter er reddet ud af varebilen. De pårørende er ved at blive underrettet.

- Rundkørslen er spærret for sydgående trafik, og vi afventer en bilinspektør ude på stedet, oplyser vagtchefen. Rundkørslen forventes at være spærret i omkring to timer.

Der blev slået alarm til politiet klokken 10.49.

