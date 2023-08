Alvorlig vejvrede: 71-årig mand fik bank

To mænd er sigtet for vold efter en episode i Maribo, hvor en ældre mand fik tildelt slag i hovedet

Vejvrede blev pludselig til vold, da to mænd på elløbehjul var lige ved at blive ramt af en modkørende bil torsdag.

I bilen, som kørte ned ad Jernbanegade i Maribo, sad en 71-årig mand, som det lykkedes de to mænd på 23 og 30 år at få til at stoppe.

Herefter opstod der tumult.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i sin døgnrapport.

Den 71-årige mand blev ifølge ordensmagten skubbet omkuld på jorden, inden han blev tildelt nogle slag i hovedet.

Klokken 13.06 - umiddelbart efter hændelsen - kunne politiet skride til anholdelse af de to mænd, som begge er fra Rødby.

Både den 23-årige og 30-årige blev afhørt og sigtet for vold, inden de blev løsladt igen senere på eftermiddagen.

Offerets tilstand beskrives ikke yderligere. Det er ikke lykkedes Ekstra Bladet at få en uddybende kommentar fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.