Alvorligt angreb på tyske skolebørn: Én har mistet livet

Som følge af et angreb på to tyske skolebørn er den éne pige blevet indlagt med svære kvæstelser, mens den anden er afgået ved døden som følge af sine kvæstelser, det skriver Bild

To piger blev mandag morgen angrebet af en mand bevæbnet med en kniv, da de var på vej i skole i den lille tyske by Illekirchberg.

Den ene af pigerne, der er 13 år gammel, er meldt alvorligt såret, mens den anden er meldt afgået ved døden.

Pigen, der stadig er i live, er stadig indlagt som følge af de svære kvæstelser, hun pådrog som følge af knivangrebet.

Det skriver tyske Bild.

Ifølge mediet ringede et øjenvidne på stedet straks til politiet, hvorefter vedkommende skulle have kørt de to piger, der menes at være 13 og 14 år, til hospitalet.

Det er på nuværende tidspunkt uklart, om de to piger og gerningsmanden kendte hinanden.

Sagen efterforskes af politiet, og ifølge Bild er gerningsmanden anholdt.

Opdateres ...