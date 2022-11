Alvorligt færdselsuheld i Farum: Otteårig dreng ramt af lastbil

Der er sket et alvorligt færdselsuheld i Farum, hvor en otteårig dreng er ramt af en lastbil. Politiet forventer at være på stedet i en længere periode

Der er sket et 'alvorligt færdselsuheld' i krydset mellem Paltholmvej og Farum Gydevej i Farum.

Det oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

- Der er tale om en otteårig dreng på cykel, der bliver påkørt af en højresvingende lastbil, oplyser Christian Illum, vagthavende ved Nordsjællands Politi, til Ekstra Bladet.

Ullykkesstedet i Farum. Politiet beder om at respektere afspærringen og finde alternativ rute. Foto: Kenneth Meyer

Drengen kom cyklende med sin mor, som meldes uskadt.

- Drengen har pådraget sig en alvorlig skade, men han er i live, og kørt til Rigshospitalets traumecenter, siger Christian Illum.

Politiet skriver på Twitter, at de forventer at være på stedet i en længere periode, og anmoder borgerne om at respektere afspærringen og finde alternativ rute.

Opdateres..