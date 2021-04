Onsdag formiddag er der sket et alvorligt færdselsuheld ved Vesterbrogade

Der er onsdag formiddag sket et alvorligt færdselsuheld ved Vesterbrogade i København.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

- Det er et alvorligt færdselsuheld, og mere kan jeg ikke sige, oplyser vagtchefen ved Københavns Politi til Ekstra Bladet.

Før var oplysningen, at begge spor var helt spærret, men Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der nu er åbnet op i indadgående retning, og at der holder fem politibiler ved krydset. En bilinspektør er også på stedet.

Vagtchefen ved Københavns Politi ved endnu ikke, hvor lang tid der forventes at være spærret.

Københavns Politi og redningsmandskab er fremme, og politiet anbefaler, at man søger mod andre veje og giver plads.

Ekstra Bladet følger sagen.

Opdateres ...

Foto: Kenneth Meyer