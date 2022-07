Brand og redningsmandskab er på vej ud til et færdselsuheld ved Thisted, oplyser politiet

To biler er involveret i et alvorligt færdselsuheld på Aalborgvej nord for Thisted, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

'Alvorligt færdselsuheld på Aalborgvej ved Sennelsvej, nord for Thisted. Politi, Brand og Redning er på vej. Kør forsigtigt,' skriver politiet på Twitter.

Vejen er delvist spærret, og politiet anbefaler at køre en anden rute.

Opdateres.