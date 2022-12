Alvorligt færdselsulykke: Barn tilskadekommet

Efter en soloulykke på Ledreborg Allé i Roskilde er fire personer blevet hastet på hospitalet. Den ene er et barn, der er kommet alvorligt til skade

Der er sket et alvorligt færdselsulykke på Ledreborg Allé i Roskilde, hvor en personbil mistede kontrollen på grund af glat føre.

- Vi er blevet alarmeret om en færdselsulykke som følge af mistet kontrol i i glat føre klokken 12.50, hvor en personbil med to voksne og to børn har ramt et træ ude på Ledreborg Allé, fortæller Thomas Kristensen, kommunikationschef ved Midt- og Vetsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Der var ikke andre biler involveret i færdselsulykken, og alle fire, der opholdt sig i bilen, der forulykkede, blev kørt på hospitalet for at få behandling for deres skader.

- Det ene barn ser ud til at være relativt alvorligt kvæstet, mens tilstanden hos de tre andre for nuværende er uvist.

- Men det har alligevel været så alvorligt, at de er blevet kørt på hospitalet, oplyser Midt- og Vetsjællands Politi over for Ekstra Bladet.

Politiet spærrede først ulykkesstedet af i begge ender for at gøre plads til redningsarbejdet, men har efterfølgende oplyst på deres Twitter-profil, at Ledreborg Allé er genåbnet for færdsel.

Politiet er dog stadig på stedet for at få de sidste ting på plads omkring ulykken.