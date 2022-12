Alvorligt færdselsulykke: Døde af sine kvæstelser

I nat er en 29-årig mand afgået ved døden, efter han blev påkørt af en personbil i den østjyske by Ryomgård

I nattens mulm og mørke mistede en 29-årig mand livet på Djursland.

Østjyllands politi modtog 02.38 en opringning om et alvorligt færdselsulykke på Korupsskovvej i Ryomgård. Den 29-årige mand og en personbil var involveret i ulykken, hvor personbilen påkørte manden, der var på gåben.

Fodgængeren afgik senere ved døden på grund af de kvæstelser, han havde pådraget i ulykkessituationen. De pårørende til afdøde er underret

Politiet og en bilinspektør er gået nærmere ind i sagen for at komme til bunds i de omstændigheder, der måtte have ført til ulykken.

Østjyllands politi har ikke yderligere oplysninger i sagen.

Opdateres..