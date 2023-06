Alvorligt trafikullykke i Hillerød

Politiet melder, at de er tilstede på scenen

Onsdag eftermiddag er politi- og redningsarbejdere kørt ud til et alvorligt færdselsuheld på Brødeskovvej i Hillerød.

Det skriver Nordsjællands Politi på Twitter.

En 11-årig pige meldes tilskadekommen, men uden for livsfare og er i færd med at blive kørt til behandling på hospitalet.

De pårørende til pigen er underrettet.

Politiet beder trafikanter om, at køre af andre veje for at gøre plads.

Det har ikke været muligt at få en uddybende kommentar fra ordensmagten efter hændelsen. De oplyser dog på Twitter, at de er i gang med at undersøge ulykken nærmere.

Ekstra Bladet følger sagen...