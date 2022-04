Alvorligt uheld: Vej spærret i begge retninger

En person er fløjet på hospitalet, og en er anholdt i forbindelse med et alvorligt færdselsuheld på Sjælland fredag morgen

På Vestre Ringvej mellem Borup og Regnemark på Sjælland spærrer et alvorligt færdselsuheld fredag morgen vejen i begge retninger.

- Klokken 06.19 indløber anmeldelse om frontalt sammenstød på Vestre Ringvej, siger Charlotte Tornquist, kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands politi til Ekstra Bladet.

- Fire personer er involveret i uheldet, hvoraf én er fløjet på Rigshospitalet med mistanke om alvorlig personskade, siger Charlotte Tornquist.

Der er ikke umiddelbart meldinger om personskade på de øvrige involverede i uheldet.

En person er anholdt i forbindelse med uheldet.

- Der er mistanke om, at føreren af den ene bil er påvirket. Han er blevet anholdt og indbragt til undersøgelse for at få taget en blodprøve, siger Charlotte Tornquist.

Det er endnu uvist, hvornår vejen er farbar igen, men der skulle være ankommet et fejeblad på stedet.

Opdateres ...