Amatør-samurai anholdt i egen baghave

Politiet måtte skride ind, da en 29-årig mand stod og fægtede med to knive i sin baghave - Han kunne dog ikke selv se, hvad han havde gjort forkert

Omkring klokken 11 tittede solen frem i den lille aarhusianske forstad Tilst. Her så en 29-årig mand sit snit. Han skulle have noget motion.

Kort efter modtog Østjyllands politi dog en anmeldelse fra en mandens naboer, der havde set ham stå i sin have og fægte med to knive. En lidt utraditionel form for træning.

Da politiet ankom til den unge mands adresse, havde han imidlertid lagt knivene fra sig og var i gang med at skyggebokse. Han blev efterfølgende anholdt.

Af døgnrapporten fremgår det, at manden ikke vidste, 'at man ikke måtte træne med knive', og at 'han ofte havde gjort på samme måde på forskellige steder'.

Manden sigtet for at overtræde knivloven, da træningssessionen ifølge politiet ikke var et anerkendelsesværdigt formål, der retfærdiggjorde brugen af knivene.