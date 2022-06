Ambassade fik datter hjem: 'Stærkt mishandlet af sin mor'

Adskillige vidner har aflagt forklaring i Retten i Glostrup, hvor et forældrepar blandt andet er tiltalt for at forsøge at tvangsgifte kvindens datter bort i Pakistan

Den danske ambassade i Islamabad var dybt involveret, da en 18-årig dansk-pakistansk kvinde skulle ud af landet i oktober 2020.

Det fortalte en tidligere souschef på ambassaden, da hun torsdag afgav forklaring i Retten i Glostrup. Her er et forældrepar tiltalt for mishandling af kvindens datter gennem flere år. For at frihedsberøve hende gennem tre og et halvt år i Pakistan og forsøge at tvangsgifte hende bort til et familiemedlem.

Både kvinden, 39 år, og den 49-årige stedfar nægter sig skyldige i alle anklager.

- Hun ville hjem. Hun følte sig ... eller hun var blevet stærkt mishandlet af moderen, fortalte souschefen i retten om den unge kvinde, som hun mødte i midten af oktober 2020.

- Vi har billeder og videoer af (kvindens navn, red.), som har fortalt, hvordan hun er blevet slået, tævet, kvalt og har fået revet det meste af sit hår ud. I mine øjne var det tortur. Hun havde været spærret inde og var blevet frataget telefonen det første år, tilføjede souschefen.

Kom ind i sagen i oktober 2020

Adspurgt af sagens to forsvarere tilføjede hun dog, at hun ikke dengang forsøgte at verificere den unge kvindes beskyldninger om vold. Hun så heller ikke selv nogen voldsomme episoder mellem mor og datter.

- Der var ingen muligheder for at efterprøve det. Det var ikke min opgave. Vores opgave er at hjælpe danske statsborgere ud af landet i en nødsituation.

Ambassaden blev involveret i sagen 14. oktober 2020, hvor den dels fik en henvendelse fra en kvinde, der arbejdede med voldsramte kvinder, dels fra departementschefen i det pakistanske ministerium for menneskerettigheder.

Også en politimyndighed ved den norske ambassade - Nordic Liaison Officer - blev involveret. Det er en enhed, der hjælper i sager om genopdragelsesrejer, vold osv., fortalte souschefen.

Den 18-årige kvinde var blevet arresteret af pakistansk politi, efter at moderen havde meldt hende savnet. I den forbindelse var hun endt på et center for voldsramte kvinder, som hun ikke måtte forlade på egen hånd.

Så naturligt som muligt

Hun endte med at blive hentet af sin mor, men der blev lavet en aftale om, at de skulle mødes med ambassaden. Først i et shoppingcenter, hvor souschefen talte alene med teenageren, og dagen efter igen på ambassaden. Her blev der lavet en aftale om, at datteren skulle hjem.

- Under det møde talte vi om, hvordan vi skulle få (datterens navn, red.) i lufthavnen. Moderen insisterede på, at hun ville køre hende derind, og det skulle ske så naturligt som muligt, for der ville komme familie, som skulle sige farvel. Det skulle se ud, som om at nu skulle hun hjem og studere, forklarede souschefen.

- Var det for at få det til at se ud, som om ambassaden ikke var involveret, spurgte specialanklager Peter Godsk.

- Ja, det ønskede moderen. Det skulle ikke på nogen måde bemærkes. Jeg måtte heller ikke være der. Jeg skulle møde (datterens navn, red.) inde i lufthavnen, og det gjorde jeg så.

Under sin forklaring understregede vidnet også, at det var ambassadens opgave ikke at få situationen til at køre op. I sidste ende var det hende, der fulgte med datteren gennem lufthavnen og helt ud til flyet.

Derfor skulle de til Pakistan

Ved retsmødet torsdag aflagde en lang række vidner forklaring

Deres beretninger vidner om, at der i den grad er uenighed om, hvad der foregik i familiens hjem i Danmark og i Pakistan.

Blandt dem, der kendte familien, er der enighed om, at datteren havde udfordringer i skolen og i hverdagen. Præcis hvor alvorlig konflikterne var mellem mor og datter, er der forskellige opfattelser af. En nær veninde til den 39-årige kvinde fortalte, at datteren var grov og voldelig over for sin mor, og at det påvirkede moderen dybt. At hun var bange og bekymret, men ville sin datter det bedste.

En sundhedsplejerske på en af de skoler, datteren har gået på, forklarede i retten, at pigen havde betroet hende, at hun blev slået af sin mor. Sundhedsplejersken endte med at lave en underretning.

En leder af en anden skole kaldte i retten pigens adfærd 'voldsomt grænseoverskridende'.

Flere vidner fortalte, at rejsen til Pakistan var foranlediget af datterens problemer i Danmark. Moderen har fortalt flere, at teenageren tog stoffer. Samtidig skal hun også være taget i butikstyveri og havde et højt fravær i skolen.

Vidnerne havde indtrykket af, at rejsens længde ikke var givet på forhånd. De havde indtryk af, at datteren var glad for at være i Pakistan, og at hun trivedes.

Fælles for de mange vidner er, at de aldrig selv har set nogen voldelige episoder mellem mor og datter, ligesom kontakten - især da de var i Pakistan - har været meget sporadisk.

I retten kom det også frem, at moderen har talt med et af vidnerne om et arrangeret ægteskab mellem datteren og en bestemt ung mand. Der skal have været kontakt med familiemedlemmer i Tyskland, om sønnen kunne være noget for datteren. Det lå dog i kortene, at datteren skulle spørges først. Præcis hvor seriøse og konkrete planerne var om at arrangere et ægteskab, endte med at fremstå noget uklart, da afhøringen var slut.

Både moderen og stedfaderen risikerer udvisning, hvis de bliver dømt.

Fredag afgiver datteren forklaring.