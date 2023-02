Ambulance rykker ud til søvnig spritbilist

En 32-årig mand skabte noget af et postyr, da han valgte at falde i søvn i en fastfood drive-in

Tidligt mandag morgen blev der slået alarm, da en mand var ukontaktbar i en drive-in til en fastfoodrestaurant i Ringsted på Sjælland.

Der blev tilkaldt en ambulance, som rykkede ud til at stedet for at komme manden til undsætning.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Påvirket

Ifølge vidneforklaringer var manden kørt i drive-in banen, og her havde man prøvet at få kontakt til ham - uden held. Men det var der en god forklaring på.

'Politiet vurderede, at den 32-årige var påvirket af alkohol og derefter kunne mistænkes for spirituskørsel i sin bil frem til stedet', skriver politiet i døgnrapporten.

Den mistanke blev bekræftet af en alkometertest, som indikerede, at bilisten kunne have en promille på over to.

Den 32-årige blev sigtet for spirituskørsel og overdraget til politiet, da der ikke var behov for lægehjælp.

Politiet valgte også at beslaglægge mandens bil 'efter reglerne om vanvidskørsel på grund af mistanken om alkoholpåvirkning over to promille'.