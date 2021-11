Ambulancefolk truet med pistoler: Nedlagde arbejde efter alvorlig hændelse

På Rådhuspladsen onsdag formiddag holdt flere ambulancer på rad og række.

Grunden var, at en række ambulancebehandlere fra Region Hovedstadens Akutberedskab havde indkaldt til 'et fagligt møde', fordi de ikke har tillid til ledelsen i Akutberedskabet i Region Hovedstaden.

- Det er tillid til, at vi bliver hørt, og at vi har en tryghed i, at der bliver fulgt op, når vi har alvorlige hændelser. Vi har for nyligt haft en specifik alvorlig hændelse, hvor vi ikke føler os rigtig hørt, fortæller Emil Moll Staunsager, der er ambulancebehandler i Hovedstadens Beredskab.

- Det er vigtigt at sige, at vi opretholder det akutte beredskab, selvom vi holder fire ambulancer her. Flere er netop også kørt herfra. Man skal som borger i Region Hovedstaden ikke være bekymret for, at man ikke får en ambulance, uddyber han.

Ambulancebehandlerne har ikke tillid til ledelsen i Region Hovedstaden. Foto: Kenneth Meyer

Emil Moll Staunsager kan ikke udtale sig mere specifikt om, hvad den pågældende hændelse drejer sig om.

Alvorlig hændelse

Ifølge Ekstra Bladets kilder er der tale om en episode, hvor ambulancefolk er blevet truet med to pistoler.

Det viste sig dog at være to hardball-pistoler.

Københavns Politi bekræfter overfor Ekstra Bladet, at de har været til stede ved en anmeldelse, hvor en mand, der i forvejen er kendt i det psykiatriske system, havde 'fremvist' to hardball-pistoler over for ambulancepersonalet.

I en mail skriver Københavns Politi følgende til Ekstra Bladet:

'Københavns Politi modtog torsdag aften den 4/11 en anmeldelse om, at en mand på en adresse i Sydhavnen truede med at begå selvmord. Ved politiets ankomst var ambulancepersonale på stedet og i kontakt med manden. Over for ambulancepersonalet havde han fremvist to hardball-pistoler, som uden dramatik blev overgivet til politiet. Manden, der i forvejen er kendt i det psykiatriske system, blev herefter kørt til psykiatrisk behandling.'

Foto: Kenneth Meyer

Det var dog ikke kun ovenstående hændelse, der førte til, at der i dag blev holdt faglig møde Rådspladsen.

Ifølge Emil Moll Staunsager har man forsøgt at råbe ledelsen i flere år angående problematikker med forringede vilkår og et øget arbejdspres.

- Det er blandt andet en katastrofal medarbejderflugt fra faget specifikt fra Regions Hovedstaden, hvor der formentlig indenfor et halvandet års tid kommer til at mange reddere til at køre ambulancerne, siger Emil Moll Staunsager.