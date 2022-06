Ambulancer og lægehelikopter hastet til frontalulykke

Søndag aften er to biler stødt frontalt sammen ved Højby i Nordvestsjælland. Person fløjet til behandling

Der har søndag aften været et frontalsammenstød mellem to biler på rute 21 ved Højby i Nordvestsjælland, hvor en person er fløjet til behandling.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Her skriver politikredsen, at flere ambulancer blev hastet til ulykkesstedet, og at man også tilkaldte en HEMS, som er en akutlægehelikopter.

Derudover oplyser politiet også, at rute 21 helt er spærret af som følge af ulykken. Politiet henstiller derfor bilister til at finde alternative ruter og give plads til udrykningskøretøjerne og selve arbejdet på stedet.

Vagtchefen ved Midt-og Vestsjællands Politi fortæller til Ekstra Bladet, at han ikke ved, i hvilken grad de involverede er kommet til skade.

- Men jeg har hørt, at der var kontakt til dem, hvilket siger mig, at de ikke er bevidstløse, men om der er skader på dem, ved jeg ikke, siger han.

Ifølge Vejdirektoratet er rute 21 spærret mellem Svinninge og Stenstrup. Det vides endnu ikke præcist, hvorfor vejen genåbnes, men politiet oplyser 19.16 på Twitter, at en bilinspektør er kaldt til ulykken, og at afspærringen opretholdes, indtil bilinspektørens undersøgelser er lavet.

På Twitter oplyser Vestsjællands Brandvæsen ligeledes, at de også er kørt til ulykkesstedet.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 18.23.

Ekstra Bladet følger sagen ...