Ambulancer og lægehelikopter hastet til ulykke: Fire bragt til hospitalet

Der har søndag aften været et frontalsammenstød mellem to biler på rute 21 ved Højby i Nordvestsjælland.

Her er fire personer bragt på hospitalet. To tilskadekomne er bragt til Rigshospitalet, og to andre er kørt på Holbæk Sygehus.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Vej spærret

Flere ambulancer blev tidlig søndag aften hastet til ulykkesstedet, og man tilkaldte også en HEMS, som er en akutlægehelikopter.

Ulykken resulterede i, at rute 21 mellem Svinninge og Stenstrup helt blev spærret af, hvilket stadig er tilfældet her lidt over otte. Det er politiet formodning klokken 20.20, at vejen genåbnes indenfor den næste time.

Politiet henstiller derfor bilister til at finde alternative ruter og give plads til udrykningskøretøjerne og selve arbejdet på stedet.

Tidligere fortalte vagtchefen ved Midt-og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet, at han ikke vidste, i hvilken grad de involverede er kommet til skade.

- Men jeg har hørt, at der var kontakt til dem, hvilket siger mig, at de ikke er bevidstløse, men om der er skader på dem, ved jeg ikke, siger han.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 18.23.

Ekstra Bladet følger sagen ...