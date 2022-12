Amerikanerne stjæler som aldrig før

Butikstyverier boomer i USA. Så meget, at butikskæder advarer om, at de bliver nødt til at sætte priserne op på grund af tab. Selv tandpastaen er nu låst inde nogle steder

Det er blevet kaldt ‘Amerikas epidemi i butikstyveri’.

For der stjæles som aldrig før i de amerikanske butikker.

- Tyveri er et stort problem. Det er højere end nogensinde. Hvis ikke det bliver håndteret med tiden, vil priserne stige og nogle butikker må lukke, udtalte Doug McMillon, øverste chef for Walmart, forleden til CNBC.

Walmart er USA's største varehuskæde og det firma i verden med flest ansatte.

I sidste måned var en anden varehus-gigant - Target, ude at fortælle om stigningen i butikstyverier.

De mener, at tyverier er steget med 50 procent hvert år i gennem flere år. Target har dog ikke fremlagt dokumentation for deres påstand.

Tomme hylder i en butik i New York City. Varerne er blevet stjålet. Foto: STRF/STAR MAX/IPx/ Ritzau Scanpix

Nye undersøgelser viser, at inflationen får flere og flere danskere til at stjæle ganske almindelige fødevarer. Vi er derfor taget på gaden for at undersøge fænomenet I Danmark er der også en ny tendens til, at der bliver snuppet dagligvarer fra butikkerne.

Smash and grab

USA fik for alvor øjnene op for ‘butikstyveri-epidemien’ for et år siden.

Her strømmede omkring 80 personer ind i et stort varehus i San Francisco.

I en såkaldt ‘Smash and grab ‘ aktion tog de alt hvad de kunne og fyldte i store sække og smuttede igen.

Fem ansatte blev sårede.

Smash and grab er blevet et fænomen.

Ifølge mediet Axios bruger bander ofte hjemløse eller narkomaner til at være såkaldte ‘boosters’, der tager hvad de kan og putter i en stor sæk før de løber ud af forretningen.

Ofte med trusler eller decideret vold mod de ansatte.

Stigningen i butikstyverier i USA dækker altså også en stigning i, hvad der minder om voldelige overfald eller røverier.

Som er kommet med en generel stigning i kriminalitet siden corona-pandemiens start.

Det skriver magasinet ‘ The Atlantic’ under overskriften ‘The Great Shoplifting Freak-Out’.

Ifølge en undersøgelse fra ‘national retail federation’ - en brancheorganisation for detailhandlen i USA, er den slags organiserede forbrydelser udført af grupper mod detailhandlen steget med 26.5 procent.

Tandpastaen låst inde

Stigningen i tyverier betyder, at i amerikanske supermarkeder, i og omkring de store byer, vil en del forholdsvist billige ting være låst inde.

For eksempel shampoo, tandpasta og kapslerne til vaskemaskinen.

Ifølge ‘national retail federation’ topper designertøj listen over den mest stjålne slags vare.

Efterfulgt af vaskemiddel, barberblade, designer-håndtasker, deodorant og bærbare computere.

Stigningen i tyverier har for nylig fået en lang række butikskæder til at investere ekstra i sikkerheden, skriver Reuters.

Butikskæderne forventer nemlig en stigning i tyverier frem mod jul.

- Vi sælger mindre. Der er mindre overskud i en tid med den højeste inflation i 42 år. Og med de øgede udgifter til at bekæmpe den stigende kriminalitet, vil det betyde en stigning i priserne, forudser Burt Flickinger, leder af konsulentfirmaet Strategic Resource Group, der rådgiver den amerikanske detailhandel, til Reuters.