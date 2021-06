Amerikansk bilist kører cyklister ned på åben gade

Otte cykelryttere er blevet såret, efter at en mand lørdag kørte sin pickuptruck ind i dem i den østlige del af den amerikanske delstat Arizona. Seks af cyklisterne er i kritisk tilstand. De sidste to er også tilskadekomne, men er i stabil tilstand.

Det oplyser myndighederne ifølge det amerikanske nyhedsbureau AP.

Den 35-årige formodede gerningsmand forsøgte at flygte fra stedet, men blev fanget af politiet, der skød og ramte manden. Hans tilstand er alvorlig, men stabil, oplyser politiet.

Det var cirka klokken 7.25 amerikansk tid - 16.25 dansk tid - at en sort Ford 150 pickuptruck kom kørende i bjergbyen Show Low, der ligger omkring tre timers kørsel fra Phoenix.

Rytterne var samlet til løbet 'Bike the Bluff', der strækker sig over 93 kilometer.

Ifølge New York Daily kørte føreren ind i en gruppe på mellem 40 og 50 cyklister. I alt deltog 270 personer i løbet.

En talsmand fra det lokale politi, Kristine Sleighter, siger til det lokale medie KPHO-TVZ, at 'lokalsamfundet er i chok over hændelsen, og at tanker og bønner er med de tilskadekomne og deres familier'.

Politiet er sent lørdag aften lokal tid stadig i gang med at efterforske årsagen til påkørslen.